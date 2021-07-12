Партия Санду получила более половины голосов на выборах

На досрочных парламентских выборах в Молдавии пропрезидентская партия «Действие и солидарность» получила более половины голосов по итогам обработки 99,9 процента протоколов, передает РИА Новости.

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«Действие и солидарность», которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, набирает 52,72 процента голосов. За блок «Коммунисты и социалисты» проголосовали 27,23 процента избирателей, за партию «Шор» — 5,75 процента. Остальные кандидаты не могут преодолеть избирательный порог.

По предварительным данным, «Действие и солидарность» получит число мандатов, необходимое для формирования правительства, но недостаточное для того, чтобы вносить поправки в конституцию.

Явка превысила 48 процентов, выборы признаны состоявшимися.

В конце апреля Санду подписала указ о роспуске парламента, обвинив депутатов в узурпации власти. Она пояснила, что приняла такое решение с целью обеспечения национальной безопасности и противодействия попыткам «подрыва конституционного порядка».