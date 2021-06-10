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В Перу 17 человек погибли при падении автобуса в пропасть

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Фото: @ITRnoticias1 / Twitter

По меньшей мере 17 человек погибли и шестеро пострадали в результате ДТП с автобусом в регионе Ла-Либертад
в Перу. Транспортное средство упало в пропасть глубиной 200 метров, передает RPP.

Автобус компании Tours Rosita направлялся из Трухильо в Патаз и упал в пропасть глубиной 200 метров. В салоне находились 33 пассажира, включая детей. Пострадавших отвезли в больницы, спасатели ведут поиски пропавших.

Региональный менеджер по транспорту Эдит Чуко предположил, что авария произошла из-за плохого состояния дорог в районе. Он добавил, что сейчас на месте происшествия полиция проводит расследование.

Ранее в Перу в ДТП с автобусом погибли 20 человек. Авария произошла в провинции Сиуас. Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего оно вылетело с дороги.

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