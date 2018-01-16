В Германии автобус со школьниками врезался в жилой дом

В немецком городке Эбербах, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг, школьный автобус врезался в стену жилого дома. Об этом во вторник, 16 января, сообщает op-online.de.

В момент аварии в машине были дети. По словам полицейских, пострадали 48 человек, среди них водитель автобуса. Отмечается, что 10 детей получили серьезные травмы.

14 декабря 2017 года на юге Франции (департамент Восточные Пиренеи) скоростная электричка протаранила школьный автобус. ДТП произошло на железнодорожном переезде. В результате 4 ребенка погибли, еще 7 школьников получили тяжелые ранения, 12 детей — легкие травмы. Всем жертвам и пострадавшим от 13 до 17 лет.

За полгода до этого на скоростной автотрассе около немецкого Мюнхена произошло ДТП с участием двух автобусов и четырех легковых машин. В результате аварии незначительные ранения и травмы получили несколько человек, в основном дети, которые находились в одной из машин.

