На автобане в окрестностях Мюнхена столкнулись два пассажирских автобуса

На скоростной автотрассе около немецкого Мюнхена произошло ДТП с участием двух автобусов и четырех легковых машин. Об этом сообщает Focus.

В результате аварии незначительные ранения и травмы получили несколько человек, в основном дети, которые находились в одной из машин. На месте происшествия работают спасатели и медики.

Автомобильная трасса закрыта для движения транспорта.

25 апреля в районе польского города Завада (Лодзинское воеводство) перевернулся автобус с туристами из Белоруссии.

По словам пресс-секретаря местного управления полиции Адама Коласа, всего в машине находился 41 пассажир. Группа возвращалась после туристической поездки в Прагу. В результате аварии пострадали 18 человек. С различными травмами они были госпитализированы в ближайшие больницы.

Четырьмя днями ранее в ЮАР по меньшей мере 17 школьников погибли в результате ДТП в провинции Мпумаланга. Автобус, в котором находились дети, вылетел с дороги, перевернулся и загорелся.