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Кусок скалы снес автобус в Китае и убил людей

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Автобус попал под камнепад в китайской провинции Сычуань, в результате чего восемь человек погибли. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Видео с места ЧП размещено на YouTube.

По имеющимся данным, кусок скалы попал в автобус, двигавшийся по скоростной трассе в уезде Сунгчу (Сунпань). После этого транспортное средство, в котором было 30 человек, вылетело с дороги.

Три человека погибли на месте, тела еще четверых, которые считались пропавшими, обнаружили под оставшимся в салоне валуном. Кроме того, один из пострадавших скончался в больнице. Травмы получили еще 16 человек.

Агентство отмечает, что автобус был туристическим. В то же время об иностранцах среди находившихся в нем людей не сообщается.

В конце мая туристический автобус c путешественниками из России перевернулся в районе итальянского города Сиена. В результате аварии погибла женщина, которая была гидом туристической группы. Всего в автобусе находились 60 человек. Общее число пострадавших в ДТП — 37 человек.

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