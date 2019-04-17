28 туристов погибли в аварии на Мадейре

Туристический автобус попал в аварию на португальском острове Мадейра, в результате чего погибли по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщает местное издание Observador.

Катастрофа произошла на южном побережье острова в городе Санта-Круш. Автобус перевозил группу немецких туристов, их было не менее 50 человек. По данным местных властей, жертвами аварии стали 11 мужчин и 17 женщин.

Посольство России в Португалии сообщило в Facebook, что выясняет обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, были ли в автобусе россияне.

Власти выясняют причины инцидента. Полиция предполагает, что водитель не справился с управлением на повороте, также рассматривается версия об отказе тормозов. В результате автобус съехал с обрыва и упал на дома.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!