Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Водитель автобуса с туристами из России, перевернувшегося в Италии, арестован. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает агентство ANSA.

По его информации, за рулем транспортного средства был 35-летний мужчина родом из города Кастровиллари (регион Калабрия). Отмечается, что его допросили и намерены предъявить обвинения в ДТП с летальным исходом.

Следователи указывают, что мужчина отвлекся на трассе, чтобы сделать что-то на приборной панели. В результате он потерял контроль над автобусом, тот улетел в кювет.

ANSA пишет, что итоговое число пострадавших в аварии — 37 человек. Ранее сообщалось о 31 получившем травмы.

Туристический автобус c путешественниками из России перевернулся в районе города Сиена на трассе Сиена — Флоренция 22 мая. По данным российского посольства, в результате аварии погибла одна женщина, которая была гидом туристической группы. Всего в автобусе находились 60 человек.

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