Опознано тело погибшей в ДТП в Италии россиянки

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла гид, сопровождавшая группу российских путешественников. Об этом сообщается в Telegram-канале «Комсомольской правды».

Как сообщалось ранее 22 мая, туристический автобус c путешественниками из России сошел с трассы Сиена — Флоренция и перевернулся в районе города Сиена недалеко от крепости Монтериджиони.

По данным посольства России, в результате аварии погибла одна женщина и пострадали еще десять пассажиров. Всего в автобусе было 60 путешественников.

Позже в сети появилось видео, на котором россияне помогают друг другу вылезти из лежащего на обочине транспортного средства.

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