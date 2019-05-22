Российский турист погиб в перевернувшемся автобусе в Италии

Hue / Telegram

В результате ДТП с автобусом в Италии погиб российский турист. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Hue.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники посольства России выехали на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и оказать помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что туристический автобус сошел с трассы Сиена — Флоренция и перевернулся в районе города Сиена недалеко от крепости Монтериджиони. По данным посольства России, в результате ДТП пострадали 10 человек. Всего в автобусе было 60 путешественников.

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