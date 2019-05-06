Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине

Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

Авария произошла в понедельник, 6 мая, в селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области. Автомобиль упал с высоты 40 метров в реку Черный Черемош. По предварительным данным, в нем находились 23 человека, 14 из ним удалось спастись самостоятельно.

Еще троих спасли и направили в больницу сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Судьба остальных пассажиров грузовика пока неизвестна. На месте происшествия работает несколько спасательных бригад.

В декабре 2018 года туристический автобус компании Flixbus, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену в Швейцарии. В результате инцидента 44 человека получили травмы, одна женщина скончалась на месте аварии.

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