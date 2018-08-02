Автобус с российскими туристами перевернулся в Белоруссии

В Белоруссии недалеко от города Орша перевернулся автобус с туристами из России, Молдавии и Украины, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 2 августа в 04:30 утра по местному времени (совпадает с московским). По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем и наехал на световую опору на 186-м километре автодороги М8, после чего автобус опрокинулся на бок и упал в кювет по ходу движения.

Никто из 53 пассажиров автобуса не погиб. Двенадцать человек были госпитализированы, восемь из них вскоре отпустили из больницы. Из города Лиды за пассажирами прибыл другой автобус, в котором они в сопровождении ГАИ продолжат поездку.

Изучение инспекторами данных тахографа показало, что пересменка водителей должна была произойти в пять часов утра, то есть через полчаса после момента происшествия.

В июле 2018 года в Кении автобус попал в аварию из-за обуви с неприятным запахом. По словам очевидцев, автобус, направлявшийся в Найроби, съехал с дороги и перевернулся. В результате 42 пассажира, в том числе 11 детей, получили различные травмы, один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии. Один из пострадавших утверждает, что перед аварией водитель ругался с механиком из-за обуви с неприятным запахом.

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