Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка

В Кении автобус попал в аварию из-за обуви с неприятным запахом. Об этом сообщает местное издание The Star.

По словам очевидцев, автобус, направлявшийся в Найроби, съехал с дороги и перевернулся. В результате 42 пассажира, в том числе 11 детей, получили различные травмы и были доставлены в больницу. Один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии. Водитель и кондуктор скрылись с места происшествия, их разыскивает полиция.

Один из пострадавших утверждает, что перед аварией водитель ругался с механиком из-за обуви с неприятным запахом. «Механик автобуса дал водителю понюхать ботинок. Это было последнее, что я увидел, — рассказывает он. — Раздался грохот, а потом я очнулся в больнице».

В 2017 году сообщалось, что китаянка перепутала светофор с красным задом обезьяны и попала в аварию. Позднее выяснилось, что животное сбежало из цирка. Его владелец обещал возместить ущерб пострадавшим.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!