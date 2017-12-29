Красный зад обезьяны привел к аварии в Китае из-за сходства со светофором

Китаянка перепутала светофор с красным задом обезьяны и попала в аварию. Об этом сообщило местное издание Sin Chew Daily.

Инцидент произошел в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу. Водитель приняла красный зад золотой мартышки, сидевшей на металлической балке над дорогой, за запрещающий сигнал светофора и резко затормозила. В итоге в нее врезались несколько автомобилей, которые ехали за ней.

В ходе инцидента никто не пострадал, однако машина китаянки была сильно повреждена.

Как выяснилось позднее, животное сбежало из близлежащего цирка. Его владелец обещал возместить ущерб всем жертвам аварии.

В конце сентября утонченная обезьянка в парикмахерском кресле стала популярным мемом. Пользователи интернета полюбили необычное животное и начали вставлять его изображение с руками парикмахера в фотографии с популярными личностями и кадры из фильмов и мультсериалов. Особенно часто «стричь обезьянку» приходилось президенту США Дональду Трампу.

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