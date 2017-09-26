Утонченная макака в парикмахерском кресле стала популярным мемом

В сети стремительно набирает популярность мем под названием monkey haircut (мартышка на стрижке). Короткое видео с обезьяной было опубликовано на YouTube 17 февраля, к концу сентября получило около 50 тысяч просмотров и только сейчас приобрело вирусный эффект.

В сети сочли, что животное, оказавшееся в роли клиента салона красоты, выглядит очень утонченно, а также практически медитирует во время стрижки. Пользователи принялись приделывать изображение с животным и руками парикмахера к разным персонажам.

Так, 24 сентября в Facebook-сообществе The Content Zone появилась картинка, на которой в руку пописывающему документы Дональду Трампу «вложили» ножницы. При этом место кипы бумаг на столе заняла голова макаки.

После этого monkey haircut начали интегрировать в популярные мемы. Свежие экземпляры собираются в специальном Twitter-аккаунте.

Фото: @MonkeyHaircut 1 /5

В комментариях к ролику многие люди недоумевают и интересуются, почему он вдруг стал мемом. Пользователи Reddit объясняют это исключительным вирусным потенциалом обезьяньей стрижки.

В начале сентября мемом стал сердитый рыжий кот, всем своим видом показывающий, что он думает о последствиях урагана Харви в Хьюстоне.