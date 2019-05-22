Туристический автобус с россиянами перевернулся в Италии

Туристический автобус перевернулся в Италии в районе города Сиена недалеко от крепости Монтериджиони. По предварительным данным, в автокатастрофе погиб один человек. Об этом сообщает ANSA.

Происшествие произошло в 09:30 на трассе Сиена — Флоренция.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России, предположительно, в результате ДТП пострадали 10 россиян. Всего в автобусе было 60 человек.

В августе 2018 года в Белоруссии недалеко от города Орша перевернулся автобус с туристами из России, Молдавии и Украины. Никто из пассажиров не погиб, 12 человек были госпитализированы, восемь из них вскоре отпустили из больницы. По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем и наехал на световую опору.

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