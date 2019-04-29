В автокатастрофе в Мексике погибли 11 туристов

В муниципалитете Рио-Гранде (штат Сакатекас, Мексика) перевернулся туристический автобус. Об этом сообщает издание Zócalo.

Транспортное средство следовало из Мехико в город Торреон в штате Коауила на севере страны. Из 40 туристов, находившихся в нем, погибли 11.

Как уточнил координатор местной службы гражданской защиты и пожаротушения Мойзес Виллаграна (Moisés Villagrana), среди жертв — трое несовершеннолетних. Еще 18 пострадавших пассажиров направлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Авария могла произойти из-за того, что водитель туристического автобуса превысил скорость и слетел с трассы. На месте работают представители федеральной полиции и полиции штата, которые должны установить обстоятельства случившегося.

17 апреля стало известно, что туристический автобус, который перевозил группу из 50 немецких туристов, слетел с обрыва и разбился на южном побережье португальского острова Мадейра в городе Санта-Круш. Жертвами стали 28 человек (11 мужчин и 17 женщин).

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