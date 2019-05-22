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Появилось видео спасения россиян из перевернувшегося в Италии автобуса

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@navideovidno / Telegram

В сети появилось видео первых минут после ДТП с автобусом в Италии, в котором находились российские туристы. Ролик опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

На записи россияне помогают друг другу спастись из автобуса, завалившегося на обочину. «Да прыгайте вы, елки-палки», — произносит один из туристов.

Как сообщалось ранее, туристический автобус c путешественниками из России сошел с трассы Сиена — Флоренция и перевернулся в районе города Сиена недалеко от крепости Монтериджиони. По данным посольства России, в результате ДТП погибла одна женщина и пострадали еще 10 пассажиров. Всего в автобусе было 60 путешественников.

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