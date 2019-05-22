Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло

Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Отмечается, что туристов доставили в местный госпиталь, многие из них находятся в шоковом состоянии. Сотрудники посольства России в Италии запустили горячую линию по телефону +393886270162.

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 22 мая 2019, 10:57

Как сообщалось ранее 22 мая, туристический автобус c путешественниками из России перевернулся в районе города Сиена на трассе Сиена — Флоренция.

По данным посольства России, в результате аварии погибла одна женщина, которая, по предварительным данным, была гидом туристической группы, и пострадали еще 10 пассажиров. Всего в автобусе было 60 путешественников.

Позже в сети появилось видео, на котором россияне помогают друг другу вылезти из лежащего на обочине транспортного средства.

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