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Отправившего автобус с россиянами под откос итальянца отпустили

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Водитель автобуса, перевозившего туристов из России и перевернувшегося в Италии, освободили из-под стражи по решению суда. Об этом пишет Il Messaggero.

Как отмечается, суд заслушал показания 35-летнего водителя — Леонардо Санторо родом из города Кастровиллари (регион Калабрия), а также других свидетелей. После этого Санторо отпустили. Ему запрещено управлять автобусами в течение года.

Как передает ТАСС, позже Санторо предстанет перед судом по обвинению в совершении ДТП с летальным исходом и нанесении ущерба здоровью третьих лиц. Он может получить тюремный срок.

Il Messaggero пишет, что суд назвал единственной причиной произошедшего грубую халатность водителя. Тот признался, что отвлекся, чтобы починить систему DVD и радио, из-за чего потерял контроль над автобусом. Транспортное средство врезалось в ограждение, вылетело в кювет и перевернулось.

Информацию подтвердили в суде два свидетеля, отец и сын, ехавшие на своей машине за автобусом. Они видели, как долгое время двигавшаяся нормально машина отклонилась от полосы и слетела в кювет. Свидетели сразу же позвонили в экстренные службы.

Туристический автобус c путешественниками из России перевернулся в районе города Сиена на трассе Сиена — Флоренция 22 мая. В результате аварии погибла одна женщина, которая была гидом туристической группы. Всего в автобусе находились 60 человек. Общее число пострадавших в ДТП — 37 человек.

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