В Перу в ДТП с автобусом погибли 20 человек

В центральной части Перу в ДТП с автобусом погибли 20 человек. Об этом сообщает муниципалите Паробамба в Facebook.

Авария произошла в понедельник, 12 апреля, утром в провинции Сиуас. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство вылетело с дороги.

Отмечается, что на месте скончались 18 человек, еще двое умерли при перевозке в больницу. Также известно, что 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса в Турции пострадали 26 человек и погибла одна россиянка. По имеющимся данным, автобус с 32 российскими туристами, следовавший по маршруту Конья — Аксарай, попал в ДТП около 09:30. Десятки пострадавших экстренно были доставлены в местные больницы городов Конья и Сельчук.