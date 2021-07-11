Рогозин призвал российских олигархов тратить деньги на космос

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал российских миллиардеров начать вкладываться в развитие космических технологий по примеру зарубежных бизнесменов. Своим мнением он поделился в интервью ТАСС после успешного суборбитального полета аппарата Unity-22 («Юнити-22») Virgin Galactic («Верджин галактик»).

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — сказал Рогозин.

Он отметил, что этот суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, однако является знаковым событием и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля отправился в суборбитальный полет на борту космического корабля VSS Unity производства собственной компании Virgin Galactic. Он достиг границы космоса и вернулся на Землю. Прямая трансляция полета велась на YouTube-канале организации. Еще два самых богатых человека планеты — глава SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос — в Twitter поздравили Бренсона с успешным полетом.