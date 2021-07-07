Богатейший человек мира стал рекордно богат

Богатейший человек мира и основатель компании Amazon Джефф Безос по итогам фондовых торгов стал еще богаче на 8,44 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

В общей сложности состояние Безоса достигло отметки в 211 миллиардов долларов. Эта сумма стала рекордной для бизнесменов, которые когда-либо были включены в рейтинг издания.

5 июля Безос перестал быть генеральным директором Amazon. Со своего поста он ушел, как и планировал, 5 июля — в 27-ю годовщину основания фирмы. Новым гендиректором стал Энди Джесси, ранее возглавлявший подразделение Amazon Web Services. Безос получит должность исполнительного председателя правления компании и будет больше времени уделять своим благотворительным инициативам, а также другим проектам.

В конце июля Безос и его младший брат собираются полететь в космос. С собой они планируют взять также 82-летнюю летчицу Уолли Фанк. Она прошла подготовку еще в 1960-х, но тогда полеты отменили, и она так и не побывала в космосе. Еще одно место на борту космического корабля продали на аукционе за 28 миллионов долларов. Имя покупателя пока не назвали.