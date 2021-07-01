Самый богатый человек в мире решил порадовать пенсионерку

Самый богатый человек в мире — американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос — решил порадовать 82-летнюю пенсионерку Уолли Фанк и позвал ее с собой в космический полет. Об этом он написал в своем Instagram.

Много лет назад женщина прошла курс подготовки к полету в космос, но так и не стала участницей миссии. «Никто не ждал дольше. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя», — сообщил Безос.

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Подготовку к полету в космос Фанк проходила в 1960-х в рамках миссии Mercury 13 по созданию команды женщин-пилотов. Однако НАСА забраковал идею, и в итоге программу свернули, а Фанк так и не полетела в космос. После этого женщина работала летным инструктором, занималась расследованием авиакатастроф.

Полет Безоса в космос должен состояться 20 июля, с ним полетит его брат. Еще одно место на корабле New Shepard разыграли на аукционе за 28 миллионов долларов, имя победителя пока не называли.

По плану корабль стартует с космодрома в Техасе и поднимется на высоту в 105 километров от поверхности планеты, в среднем это должно занять 10-15 минут.