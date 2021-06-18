Тысячи людей попросили оставить Безоса в космосе

Основатель Amazon Джефф Безос отправится в июле в космос, некоторые хотят, чтобы миллиардер остался там. Шуточную петицию с просьбой не пускать его обратно на Землю подписали более 14 тысяч человек.

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«Джефф Безос на самом деле — это Лекс Лютор (злодей из Вселенной DC и враг Супермена), замаскированный под владельца суперуспешного интернет-магазина розничной торговли. На самом деле он злой повелитель, одержимый мировым господством. Мы знаем это уже много лет», — говорится в петиции.

Далее упоминается масонство и рыцари-тамплиеры, а в конце говорится: «Это, может быть, наш последний шанс, прежде чем они внедрят 5G и осуществят массовый захват». Это не единственная необычная петиция про Безоса. Еще одна призывает бизнесмена «купить и съесть Мона Лизу», под ней более девяти тысяч подписей.

Полет Безоса в космос состоится 20 июля. Миллиардер назвал это «величайшим приключением с моим лучшим другом» и добавил, что мечтал о космическом путешествии с пяти лет. Место на космическом корабле New Shepard для полета в космос с Безосом и его братом было продано на аукционе за 28 миллионов долларов