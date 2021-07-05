Джефф Безос перестал быть гендиректором Amazon

Основатель интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос перестал быть генеральным директором компании. Со своего поста он ушел, как и планировал, 5 июля — в 27-ю годовщину основания фирмы. Новым гендиректором стал Энди Джесси, ранее возглавлявший подразделение Amazon Web Services, передает The Verge.

Теперь самый богатый человек в мире получит должность исполнительного председателя правления компании и будет больше времени уделять своим благотворительным инициативам, а также другим проектам.

Ранее в июле Amazon дополнил правила для работников. Среди прочего от руководителей потребовали, чтобы при принятии решений они учитывали благополучие своих коллег и общества за пределами компании.

В конце июля Безос и его младший брат собираются полететь в космос. С собой они планируют взять также 82-летнюю летчицу Уолли Фанк. Она прошла подготовку еще в 1960-х, но тогда полеты отменили, и она так и не побывала в космосе. Еще одно место на борту космического корабля продали на аукционе за 28 миллионов долларов. Имя покупателя пока не назвали.

По плану корабль стартует с космодрома в Техасе и поднимется на высоту в 105 километров от поверхности планеты, в среднем это должно занять 10-15 минут.