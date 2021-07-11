Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полетом к границе космоса

Глава SpaceX и основатель Tesla Илон Маск в Twitter поздравил британского миллиардера Ричарда Брэнсона с успешным полетом к границе космоса.

«Поздравляю, прекрасный полет!» — написал Маск в комментарии к посту Брэнсона. Глава Tesla встретился с бизнесменом еще до полета и выразил ему поддержку.

Свои поздравления миллиардеру также выразил основатель Amazon Джефф Безос. «С нетерпением жду, когда смогу вступить в клуб», — написал он на своей странице в Instagram.

Через девять дней Безос также намерен отправиться в суборбитальный полет. Он полетит на корабле, изготовленном его аэрокосмической компанией Blue Origin.

Ранее космический корабль VSS Unity с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и вернулся на Землю. Вместе с Брэнсоном, которому скоро исполнится 71 год, на борту судна производства его собственной компании Virgin Galactic, отправившегося в суборбитальный полет, находились еще пять человек. В частности, это пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

