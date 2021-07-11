Корабль с миллиардером Брэнсоном на борту достиг границы космоса и вернулся

Космический корабль VSS Unity с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и вернулся на Землю. Прямая трансляция полета ведется на YouTube-канале организации.

Вместе с Брэнсоном, которому скоро исполнится 71 год, на борту судна производства его собственной компании Virgin Galactic, отправившегося в суборбитальный полет, находятся еще пять человек. В частности, это пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

Как сообщалось ранее, корабль планировал преодолеть отметку в 80 километров. На такой высоте члены экипажа в течение нескольких минут попадают в невесомость. После этого пилоты в ручном режиме должны были провести торможение и в режиме планера посадить VSS Unity на взлетно-посадочную полосу космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико.

Первый в истории запуск космоплана был отложен на полтора часа из-за погодных условий.