Британский миллиардер Ричард Брэнсон отправился в космос

Британский миллиардер Ричард Брэнсон на борту космического корабля VSS Unity производства собственной компании Virgin Galactic отправился в суборбитальный полет. Прямая трансляция полета ведется на YouTube-канале организации.

Вместе с Брэнсоном в составе экипажа пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

Корабль планирует преодолеть отметку в 80 километров — там члены экипажа в течение четырех минут будут находиться в невесомости, имея возможность рассмотреть часть Земли. Затем пилоты в ручном режиме проведут торможение и в режиме планера посадят его на взлетно-посадочную полосу космопорта «Америка».

4 июля Брэнсон в эфире телеканала CNN оценил космическую гонку с богатейшим человеком мира и основателем Amazon Джеффом Безосом. «Я был бы очень рад увидеть его [Безоса] полет, я думаю, мы оба желаем друг другу только хорошее. Совершенно неважно, что я стартую на несколько дней раньше», — сказал он.

Полет корабля компании Безоса Blue Origin должен состояться 20 июля. По плану корабль стартует с космодрома в Техасе и поднимется на высоту в 105 километров от поверхности планеты, в среднем это должно занять 10-15 минут.