Lego нажился на пандемии

Прибыль Lego за первую половину 2021 года увеличилась более, чем вдвое. Как сообщает Bloomberg, производитель игрушек нажился на покупателях, которым было необходимо развлечь детей, застрявших дома во время локдаунов.

Чистая прибыль Lego выросла на 140 процентов до 6,3 миллиарда крон (990 миллионов долларов). Выручка компании увеличилась на 46 процентов, а продажи выросли на 36 процентов. Компания также открыла 60 новых фирменных магазинов, более 40 из которых находятся в Китае.

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Ценные бумаги компании на торгах 27 сентября выросли в цене. Акции поднялись на 1,03 процента процента до 10,84 доллара. С начала года ценные бумаги компании выросли с 9,71 доллара на 11,6 процента.

«Во второй половине 2021 года мы ожидаем по-прежнему высокий спрос на нашу продукцию, — говорится в заявлении гендиректора Нильса Кристиансена. — В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что рост выручки стабилизируется до более устойчивого уровня, так как люди вернутся к моделям расходов до пандемии».

Семьи по всему миру увеличили расходы на потребительские товары, так как развлечения вне дома оказались недоступны. В 2020 году Lego уже фиксировала рекордные прибыли и продажи в разгар пандемии. Компания заявила, что в 2021 году ее производительность получила дополнительный толчок благодаря снятию ограничений, связанных с коронавирусом. Теперь фабрики могут работать без перебоев, а большинство магазинов вновь открылись.