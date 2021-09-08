Энергию ветра сделают безопаснее для планеты

Испано-немецкая компания Siemens Gamesa сделает энергию ветра еще безопаснее для окружающей среды. Как пишет Reuters, компания выпустила первую в мире партию лопастей для ветряных турбин из перерабатываемых материалов.

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Лопасти ветряков, как правило, не подлежат переработке — по окончании срока службы они попадают на свалки и загрязняют планету. Композитный материал для лопастей обычно производят из стеклянных или углеродных волокон, которые скрепляют между собой эпоксидной смолой. Компания Siemens Gamesa заменила эпоксидную смолу специальными полимерами, которые позволяют легко отделить компоненты друг от друга для вторичной переработки деталей.

О поставках безопасных для природы лопастей с Siemens уже договорились энергетические компании из Германии (RWE), Франции (EDF) и Великобритании (Western Power Distribution). Компания Vestas — конкурент Siemens из Дании — раньше представила технологию производства перерабатываемых деталей для ветряков, но задержалась с выпуском первой партии для продажи.

Другая датская компания благодаря ветряной турбине смогла попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Производитель игрушечного конструктора LEGO построил первую в мире полноразмерную ветряную установку, целиком состоящую из пластиковых кирпичиков — для ее возведения потребовалось 146 тысяч деталей.