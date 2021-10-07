«Газпром» объявил о дополнительных поставках газа в Европу через Украину

«Газпром» в 2021 году перевыполнил контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. Об этом объявила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, передает ТАСС.

По словам Бурмистровой, дополнительные объемы поставлялись по всем маршрутам, в том числе по газотранспортной системе (ГТС) Украины. Она отметила, что «Газпром» выполняет все свои обязательства в рамках долгосрочных контрактов.

Бурмистрова также заявила, что долгосрочные контракты обеспечивают большую предсказуемость и защищают интересы потребителей. Похожую точку зрения высказал накануне президент России Владимир Путин на совещании по энергетике. Глава государство назвал ошибкой решение европейских властей перейти от долгосрочных соглашений с «Газпромом» к покупке газа на бирже.

Страны Евросоюза (ЕС) подняли вопрос о дополнительных поставках российского газа после роста цен на него с начала сентября. 6 октября газовые фьючерсы впервые приблизились к 2000 долларов за тысячу кубометров. 7 октября цены упали ниже 1000 долларов. Одной из причин понижения стоимости топлива эксперты называют заявление Путина о готовности России дополнительно поставлять газ в Европу.