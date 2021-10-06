Путин указал на энергетические ошибки Европы

Практика Европы на энергетическим рынке подтвердила, что они допустили ошибки, указал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости. Неверной является политика краткосрочных газовых контрактов, считает Путин.

«Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной», — сказал Путин.

Энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, добавил глава государства. «Инвестиционные планы носят долгосрочный характер. Поэтому резкие и необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам», — указал президент России.

Страна, по словам президента, всегда выступала надежным поставщиком газа для потребителей и в Европе, и в Азии. Путин также сообщил, что Россия может выйти на очередной рекорд при сохранении нынешних темпов поставок в Европу.

6 октября стоимость фьючерсов на газ в ходе торгов приближалась к двум тысячам долларов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины энергетического кризиса в Европе обусловлены сразу рядом факторов, включая экономическую ситуацию, а связать происходящее с действиями России могут только непрофессионалы.

