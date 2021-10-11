Стало известно о рисках США потерять стратегическую мощь из-за России. Как отмечает издание The Wall Street Journal, энергетический кризис позволил Москве найти дополнительные рычаги давления на мировой арене.

Авторы статьи поясняют, что в настоящее время на фоне миграционного кризиса, пандемии коронавируса и инфляции Соединенные Штаты пока не ощутили влияние кризисных явлений в полной мере, в то время как цены в Европе за минувший год выросли в пять раз, а российский лидер Владимир Путин «оборачивает ситуацию в пользу России».

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Попытка отказа от горючих ископаемых усилила зависимость Европы от природного газа, который в основном поставляет Россия, и это создает возможности стратегического давления для «Газпрома», добавляет издание.

«Энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты. Энергопоставки — это ключевой фактор мирового баланса сил. Россия и Китай знают это, а одержимость администрации [президента США Джо] Байдена нереалистичными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности грозит подрывом экономики и глобальных интересов США», — заключили авторы.

Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен предрекла стране экономическую катастрофу при одном условии. По ее словам, серьезный финансовый кризис наступит, если не повысить потолок госдолга, будет подорван статус ценных бумаг Минфина — самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты.