В России призвали Евросоюз к налаживанию отношений во избежание дефицита газа

Постпред Чижов: Евросоюзу нужно наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой во избежание дефицита газа, чтобы этого не произошло в будущем. Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

Дипломат отметил, что действия, которые помогут сдержать рост цен на европейском газовом рынке, произойдут «скорее раньше, чем позже». По его словам, российский лидер Владимир Путин «дал некоторые рекомендации "Газпрому", чтобы тот проявил больше гибкости», и компания, с большой долей вероятности, прислушается к ним.

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Чижов подчеркнул, что Европе нужно относиться к России как к партнеру, но не противнику. Он указал, что Москва также не заинтересована в росте цен на газ, поскольку это не способствует стабильности.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров.

7 октября президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

