Вучич назвал вероятные сроки энергетического кризиса в Европе

Президент Сербии Александр Вучич: энергетический кризис в Евросоюзе продлится до двух лет

Президент Сербии Александр Вучич поделился своими размышлениями по поводу того, сколько может продлиться возникший в Европе энергетический кризис. Он назвал сроки от полугода до двух лет, отметив, что быстро справиться с этой проблемой не получится. Его слова приводит РИА Новости.

«Не решится этот кризис сам по себе. В ближайшие шесть месяцев кризис не решится. А боюсь, что может, и два года будет продолжаться», — заявил Вучич на брифинге по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Кроме того, сербский лидер считает, что это приведет к росту цен в разных областях, включая стоимость продовольствия и стройматериалов. Ранее он, говоря о вероятных причинах газового кризиса, заявил, что проблемой стала ошибочная ставка на «зеленую» энергетику и отказ стран Евросоюза от своевременного заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.