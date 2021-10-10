Вучич поблагодарил Россию за вакцины и газ

Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белграде поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности и поставку вакцин от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Особенно мы благодарны Российской Федерации за помощь в сохранении энергетической стабильности и безопасности нашей страны», — сказал Вучич.

Говоря о помощи России в борьбе с коронавирусом, политик заявил, что Сербия не забудет российских врачей с техникой. «Наши граждане стали намного увереннее тогда. Мы помним, кто нам помогает в трудные моменты, и никогда не забываем об этой помощи и поддержке», — отметил он.

По данным РИА Новости, сейчас Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию.

Ранее в октябре стало известно, что Белград захотел заключить с Москвой новый долгосрочный газовый контракт. «В это очень тяжелое время, когда цена газа взлетела в 10-20 раз, Россия опять вместе с нами», — заявил глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ненад Попович.

