Стало известно о переговорах России и Сербии по поставкам газа

Глава МПК в Сербии: Москва и Белград ведут переговоры по новому газовому контракту

Белград и Москва ведут переговоры по заключению нового долгосрочного газового контракта. Об этом заявил глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) Ненад Попович, цитату приводит ТАСС.

«В это очень тяжелое время, когда цена газа взлетела в 10-20 раз, Россия опять вместе с нами. Как раз продолжаются переговоры о новом долгосрочном контракте между "Газпромом" и "Сербиягазом"», — подчеркнул сербский министр. Обсуждение затронет вопрос прямых поставок газа из России в Сербию.

ТАСС отмечает, что переговоры об условиях поставок газа продолжатся позже в четверг, 7 октября. Их проведут вице-премьер России Юрий Борисов и сербский президент Александр Вучич.

6 октября Вучич признал, что решил попросить помощи у российского лидера Владимира Путина из-за резкого удорожания газа в Европе.