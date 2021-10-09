Вучич назвал главную причину возникшего в Европе газового кризиса

Газовый кризис в Европе возник из-за того, что страны Евросоюза вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки из России. Об этом в субботу, 9 октября, заявил президент Сербии Александр Вучич, передают «Известия».

По его мнению, это главная причина кризиса, возникшего сейчас в европейских странах. Он отметил, что это произошло прежде всего из-за введения углеродных пошлин и нехватки газа из-за того, что «китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя».

Кроме того, некоторые страны ЕС разрешали своей промышленности пользоваться газом «по самым низким ценам» во время пандемии COVID-19. Лидеры европейских стран считали, что так они добьются роста экономики, но в итоге все оказалось иначе. Вучич пояснил, что они активно брали газ, но не заключали договоры на долгий срок с Россией. В связи с этим Европа осталась без газа, а цены «подскочили» с 400 до 1,8 тысячи долларов.

При этом сербский лидер отметил, что цены на газ в ЕС сейчас невозможно назвать нормальными. В настоящее время Сербия ведет переговоры с Россией, чтобы добиться понижения стоимости на поставки природного газа, заключил он.

Ранее стало известно, что Белград захотел заключить с Москвой новый долгосрочный газовый контракт. «В это очень тяжелое время, когда цена газа взлетела в 10-20 раз, Россия опять вместе с нами», — заявил глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ненад Попович.

Помимо этого, сербский лидер понадеялся, что президент России сможет повлиять на снижение цен на газ для Европы. «И сейчас [Владимир] Путин — абсолютный "делатель королей", он может влиять, кому и по какой цене, и насколько поднять цену», — сказал Вучич.