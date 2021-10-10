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В Европе задумали забрать себе «Северный поток-2»

Аналитик Чижевский: владельцами «Северного потока-2» могут стать европейские партнеры
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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Владельцами «Северного потока-2» могли бы стать европейские партнеры газопровода. В этом случае проект соответствовал бы газовой директиве Евросоюза (ЕС), что позволило бы обойти ограничения для трубопровода. Такой способ нашел польский аналитик Даниэль Чижевский, пишет РИА Новости.

Чижевский считает, что владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в число которых вошли Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра».

Тем не менее, такой сценарий аналитик назвал «крайним вариантом». По его словам, «Газпром» рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести газопровод из-под юрисдикции евросоюзного законодательства.

Обвинения в адрес «Газпрома»

Вместе с тем, «Газпром» все чаще пытаются обвинять в попытках создать искусственный дефицит топлива ради скорейшего запуска «Северного потока-2» — из-за резкого сокращения поставок газа в страны ЕС. По мнению аналитиков, «Газпром» рассчитывает на то, что текущая нехватка газа на европейском рынке, которая привела к стремительному росту цен на топливо, вынудит ЕС ускорить процесс сертификации «Северного потока-2». По их словам, ситуация «чрезмерной зависимости ЕС от российского газа» позволяет Кремлю оказывать давление или даже шантажировать страны Европы в данном вопросе.

Международное кредитное рейтинговое агентство S&P Global выразило сомнения в том, что у «Газпрома» достаточно мощностей для оперативного увеличения добычи газа в случае необходимости. Об этом говорится в обзоре агентства. Аналитики отмечают, что Россия исторически была основным поставщиком газа в Европу, и несмотря на рост добычи, поставок российского трубопроводного газа было недостаточно, чтобы сбалансировать европейский рынок. По их мнению, это вызывает сомнения в наличии у «Газпрома» свободных мощностей для увеличения добычи и маркетинговой стратегии.

Виновата Россия

Западные страны в случившемся в Европе и США энергокризисе винят Россию. Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал США ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».

Он обвинил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в игнорировании российских попыток оказать давление на Европу через манипуляцию региональным газовым рынком и провоцирование «жестокого энергетического кризиса на континенте».

Некоторые политики ударяются в попытки манипулировать Россией. Посол Евросоюза Маркус Эдерер предупредил, что рост цен на газ в Европе должен вызывать обеспокоенность в том числе и у самой Москвы, поскольку из-за этого может пострадать репутация России как надежного поставщика. Он пригрозил, что нынешняя ситуация может привести к риску ускорения процесса замещения газа в Евросоюзе возобновляемыми энергоресурсами. А отсутствие реакции у Москвы на растущий спрос на газ может расцениваться как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».

Шанс на спасение

Однако это мнение разделяют далеко не все политики, экономисты и аналитики. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie считают, что в случае холодной зимы российский газ станет для Европы единственным спасением. По подсчетам Wood Mackenzie, к концу октября в европейских хранилищах будет 87 миллиардов кубометров. Из них при нормальных погодных условиях для отопления зимой будет использовано около 58 миллиардов. Оставшиеся запасы компания назвала достаточными. Однако холодная зима увеличит спрос вплоть до еще 20 миллиардов кубометров, и тогда, по словам Ди Одоардо, «Европа будет полностью зависеть» от дополнительных поставок из России».

Нашел поддержку Газпром и среди европейских граждан. Некоторые британцы резко отреагировали на статью таблоида Daily Mail, обвиняющую президента России Владимира Путина в шантаже руководителей стран ЕС обещаниями увеличить поставки газа после сертификации трубопровода «Северный поток-2». Автор статьи считает, что поставки газа, необходимые Европе, могли происходить и по существующим газопроводам, однако президент США Джо Байден вручил России «козырь», сняв санкции с нового трубопровода.

Многие читатели в комментариях обвинили в газовом кризисе Соединенные Штаты, отметив, что Россия имеет право устанавливать на свой газ те цены, которые пожелает. Другие посчитали, что винить надо «эко-фанатиков», а третьи возложили вину на бывшего президента США Дональда Трампа и американские санкции, задержавшие строительство газопровода.

Поздно очнулись

Газовый кризис в Европе возник из-за того, что страны Евросоюза вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки из России, считает президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, это произошло прежде всего из-за введения углеродных пошлин и нехватки газа из-за того, что «китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя». Кроме того, отметил Вучич, некоторые страны ЕС разрешали своей промышленности пользоваться газом «по самым низким ценам» во время пандемии COVID-19. Лидеры европейских стран считали, что так они добьются роста экономики, но в итоге все оказалось иначе. Вучич пояснил, что они активно брали газ, но не заключали договоры на долгий срок с Россией. В связи с этим Европа осталась без газа, а цены «подскочили» с 400 до 1,8 тысячи долларов.

Схожую позицию занимает генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки. По его словам, газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами — страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.

Ситуация на рынке

Западные аналитики отмечают, что дефицит на глобальном рынке газа продолжает сохраняться. По данным экспертов, на опасениях предстоящего зимнего газового кризиса европейские цены на газ резко подскочили. При этом, холода в Европе в этом году может наступить раньше, чем обычно. Прогноз погоды для северо-запада Европы показывает, что с 11 по 17 октября температура упадет ниже нормы, из-за чего спрос на отопление возрастет. А слабый ветер, который обещают синоптики, приведет к снижению показателей ветроэнергетики. Эти процессы сделают газ в Европе еще дороже и усугубят энергетический кризис.

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