На Украине высказались о сделке Венгрии с Россией словами «не надо было спать»

Бывший глава Закарпатской и Луганской областей Украины, бывший заместитель главы МВД страны Геннадий Москаль в эфире украинского Пятого канала прокомментировал подписание контракта Венгрии с «Газпромом». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик считает, что украинским дипломатам и президенту «не надо было спать», чтоб не упустить транзит газа через Украину. Он добавил, что Будапешт заключил выгодный контракт с «Газпромом» с экономической точки зрения.

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«Каждая страна ищет, где дешевле. Это очень хорошая цена, которую получила Венгрия. А то, что он [контракт] пошел не так, так Украине надо было не спать. Нашим дипломатам, нашему господину [президенту Владимиру] Зеленскому, [премьер-министру Денису] Шмыгалю и всем остальным», — заявил он.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию.

1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. В МИД Украины решение венгерских властей назвали недружественным актом в угоду Кремлю и пообещали обратиться в Европейскую комиссию.