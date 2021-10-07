На Украине возмутились позицией других стран по контракту Венгрии с Россией

Реакция стран Европейского союза (ЕС) на заключенный Будапештом контракт с «Газпромом» на поставку российского газа через Австрию и Сербию вызывает недоумение украинских властей. Такое мнение высказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию «Украинская правда».

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По ее словам, Украина уже давно предупреждала европейские страны о тех рисках, которые несет в себе запуск газопровода «Северный поток-2». Она пояснила, что заключенный Венгрией контракт с Россией является воплощением этих опасений, однако партнеры Украины не считают это подтверждением системной работы Кремля по использованию топлива в качестве энергетического оружия.

«Венгерский прецедент интересен с точки зрения того, что это первый контракт, который заключен в обход Украины. Но для наших партнеров это пока не красные линии», — возмутилась Стефанишина позицией некоторых западных стран. Политик добавила, что Украина продолжит обсуждение данного вопроса с США, Германией и Европейской комиссией.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию.

1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. В МИД Украины решение венгерских властей назвали недружественным актом в угоду Кремлю и пообещали обратиться в Европейскую комиссию.