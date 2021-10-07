Захарова ответила на упреки Киева в адрес Венгрии из-за сделки с Россией

Если бы проводились соревнования по «неподобающему поведению», Украина всегда бы занимала в них первые места. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ее слова прозвучали в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который упрекнул Венгрию за сделку по закупке российского газа, поставки которого должны были пойти в обход украинской территории. Глава правительства Украины обвинил Будапешт в «неподобающих» действиях.

«Вспомним одно только недавнее заявление [президента Украины Владимира] Зеленского о "наглости" как необходимом факторе украинской политики», — написала Захарова. При этом третьего октября венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ заявил о возобновлении транзита российского газа в страну через Украину.

1 октября оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) объявил, что «Газпром» прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины. Тогда же директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТС Ольга Белькова заявила, что Киев переориентирует импорт ресурсов на Польшу, Румынию и Словакию.