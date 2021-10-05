Зеленский просил деньги у США на несуществующие проекты

«Плана трансформации Украины» как официального документа не существует, это лишь сборник идей и проектов, который президент Владимир Зеленский показывал американским чиновникам во время визита в Вашингтон. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Страна.ua».

Речь идет о документе, который украинский лидер кратко презентовал журналистам и представителям госорганов США 1 сентября. План отражает основные экономические задачи, которые власти республики желают выполнить на деньги западных инвесторов. Инициатива предусматривает более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. Три миллиарда долларов, как и просил Зеленский, Вашингтон передал Киеву безвозмездно.

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«Это не официально утвержденный документ. Это концептуальный план, содержащий целый перечень направлений и проектов, которые с помощью международных партнеров могут быть реализованы быстрее», — сказал Шмыгаль. Он отметил, что работа по поиску денег на «трансформацию» ведется через Белый дом и американское правительственное агентство USAID. Другие подробности на этот счет глава кабмина раскрыть отказался.

«В плане указана гигантская сумма внешних инвестиций — 227 миллиардов долларов. Столько Украина не получала за все годы независимости», — отметили журналисты «Страны.ua».

Ранее «Украинские новости» выяснили, что о содержании «Плана трансформации Украины» не знают ни правительство, ни Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), ни министерство экономики, ни депутаты Верховной Рады. Копию документа не передали даже в офис президента. Его содержание сотрудникам аппарата также не раскрыли.