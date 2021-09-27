Зеленский отказался раскрывать чиновникам План по трансформации Украины

Ни правительство, ни Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не знают о содержании Плана по трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский показывал американским чиновникам во время визита в Вашингтон. Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на ответы из этих учреждений.

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Журналисты захотели ознакомиться с инвестиционными проектами главы государства насчет развития экономики и инфраструктуры страны. Они направили запросы сразу в несколько органов власти, а также профильные ведомства. Как оказалось, копию документа не передали даже в офис главы государства, его содержание сотрудникам аппарата также не раскрыли.

«В настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует», — говорится в сообщении офиса президента. Аналогичный ответ последовал из министерства экономики страны. Отказались говорить о содержании документа и депутаты Верховной Рады.

План по трансформации Украины Зеленский представил перед американским чиновниками и дипломатами 1 сентября. Он рассказал, что в документе отражены основные задачи, которые страна желает реализовать с помощью иностранных инвесторов. Инициатива предусматривает более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. Три миллиарда долларов Вашингтон согласился передать Киеву безвозмездно.