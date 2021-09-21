Зеленский назвал разговоры о поставке «Железного купола» преждевременными

Говорить о готовности США поставить Украине элементы системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» (Iron Dome) пока преждевременно. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом».

Политик указал, что разговоры на этот счет можно будет вести после завершения его поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он также назвал серьезными результаты своей работы на этот счет и указал, что вопрос о поставке системы будет решаться после одобрения США плана трансформации оборонного сектора Украины.

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«Мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день на Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации», — сказал Зеленский.

Ранее газета Politico сообщала о планах администрации президента США инициировать поправки к законопроекту об обороне за 2022 финансовый год. Они позволят Вашингтону снабдить Киев системами противовоздушной или противоракетной обороны, в том числе элементами «Железного купола». При этом издание допустило, что такой шаг неизбежно спровоцирует рост напряженности в отношениях с Москвой.

Позднее советник офиса главы президента Украины Алексей Арестович рассказал, что власти республики планируют использовать эту систему для защиты критических объектов инфраструктуры и повышения боеспособности армии. «Она [батарея] прикрывает район площадью 150 квадратных километров, согласно официальным данным, и с вероятностью 90 процентов перехватывает все ракеты, которые туда запускают. Основное ее назначение — перехват неуправляемых тактических ракет дальностью до 70 километров», — заверил чиновник.