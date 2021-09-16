На Украине заявили о шантаже России Вашингтоном с помощью «Железного купола»

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что США используют тему возможной передачи Киеву систем противоракетной обороны «Железный купол» (Iron Dome) в качестве инструмента политического шантажа России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как считает Бортник, перспектива передачи Украине системы «Железный купол» существует, однако в ближайшее время этого не случится, а эта тема используется Вашингтоном как инструмент давления на Москву. Политолог полагает, что она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, однако будет сигнализировать о сохранении влияния США и поддержке Украины.

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Кроме того, Бортник указал на то, что возможность передачи «Железного купола» Киеву — элемент самопиара украинских властей, пытающихся таким образом показать, что они о чем-то договорились с Вашингтоном.

Ранее издание Politico сообщило, что поправка к законопроекту об обороне США за 2022 финансовый год указывает администрации президента Джо Байдена на необходимость передачи Украине систем противовоздушной или противоракетной обороны. Источники в Палате представителей рассказали, что Вашингтон принял к сведению заявление украинского министра обороны Андрея Тарана о потребности Киева в системе вроде Iron Dome.

В офисе президента Украины заявили, что Киев сможет получить новую систему ПРО благодаря договоренностям, достигнутым во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Созданная Израилем система противоракетной обороны «Железный купол» состоит из радара, контрольного центра и установки для поражения ракет противника. Она распознает приближающиеся ракеты, может за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель, а затем сбить.