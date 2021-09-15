Белый дом прокомментировал информацию о поставке «Железного купола» Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о возможности поставки Украине систем противоракетной обороны «Железный купол», передает РИА Новости.

«Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды. Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проводилась встреча [президентов США и Украины]. Однако, что касается конкретики, мне необходимо уточнить у членов моей команды», — сказала она.

Ранее издание Politico сообщило, что поправка к законопроекту об обороне США за 2022 финансовый год указывает администрации президента Джо Байдена на необходимость передачи Украине систем противовоздушной или противоракетной обороны. Источники в Палате представителей рассказали, что Вашингтон принял к сведению заявление украинского министра обороны Андрея Тарана о потребности Киева в системе вроде Iron Dome.

В офисе президента Украины заявили, что Киев сможет получить новую систему ПРО благодаря договоренностям, достигнутым во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Спикер украинской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович сказал, что «Железный купол» планируется использовать для защиты критических объектов инфраструктуры и повышения боеспособности армии.