Политолог расскзал об отношении к «Северному потоку-2» после отставки Курца

Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови в интервью РИА Новости рассказал, как повлияет отставка с поста федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца на отношение страны к «Северному потоку-2».

По его мнению, позиция Вены по отношению к российскому газопроводу останется прежней вне зависимости от того, кто займет место Курца. Дубови отметил, что внутри правящей Австрийской народной партии (АНП) глобальных изменений не происходит, а сам Курц все езе остается ее лидером.

Политолог пояснил, что Австрия все еще остается в режиме политического кризиса и даже в случае распада нынешнего правительства будет больше сконцентрирована на решении внутренних проблем.

«Поэтому внешняя политика, в том числе отношения с Россией, к "Северному потоку — 2", мягко говоря, не приоритетны на данный момент. В целом же позиция Австрии будет зависеть от позиции Германии и нового немецкого правительства», — считает Дубови.

9 октября австрийский канцлер Себастьян Курц объявил об отставке. Политик принял решение оставить пост канцлера Австрии в связи с тем, что в отношении него ведется расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Временно исполняющим обязанности канцлера стал глава МИД Александр Шалленберг.