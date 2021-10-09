МИД России отреагировал на отставку канцлера Австрии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на отставку канцлера Австрии Себастьяна Курца. Об этом она заявила в эфире YouTube-программы «СоловьевLive».

Как заявила Захарова, отставка Курца — внутреннее дело страны. Она отметила, что Австрия — европейская страна, которая сохраняет свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, и во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения. «Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся», — сказала она.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц объявил об отставке. Политик принял решение оставить пост канцлера Австрии в связи с тем, что в отношении него ведется расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Временно исполняющим обязанности канцлера стал глава МИД Александр Шалленберг.

Курц, в свою очередь, останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП). Уходя с поста канцлера, он займет место в Национальном совете, который относится к нижней палате парламента.

Австрийский канцлер ранее отверг обвинения прокуратуры. Он заявил, что его «вечно обвиняют», когда в стране происходит что-то противоправное.

По версии следователей, с 2016-го по 2018 год Минфин страны использовал средства из бюджета «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по исследованию общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». Кроме того, данные опросов появлялись в «австрийской ежедневной газете» и не маркировались как рекламные объявления.