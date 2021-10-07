Канцлер Австрии прокомментировал расследование прокуратуры в отношении себя

Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал расследование, которое прокуратура страны ведет в отношении него и еще девяти лиц по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил канцлер в эфире телеканала ORF 2, он не понимает, почему его всегда хотят сделать виновным, когда где-то происходит что-то противоправное. Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству и утвердительно ответил на вопрос, продолжит ли он занимать свой пост при выдвинутых против него обвинениях.

Канцлер добавил, что все расследования в отношении него ведутся без наличия конкретных улик, напомнил о презумпции невиновности и подчеркнул, что решение о виновности может выносить не общественность, а суд.

6 октября в кабинетах штаб-квартиры Австрийской народной партии (АНП), которую возглавляет Курц, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ. Следователи досмотрели документацию в кабинетах официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера. Их обвиняют в подкупе газеты Österreich для публикаций материалов и опросов с положительными отзывами о партии.

При этом в отношении Курца и его соратников также ведется расследование по обвинению в пособничестве коррупции и мошенничестве. Позже прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование против канцлера республики Себастьяна Курца и еще девяти лиц по делу о коррупции.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год Минфин страны использовал средства из бюджета «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». Результаты этих опросов публиковались в «австрийской ежедневной газете» и не маркировались как рекламные объявления.

